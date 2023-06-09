В СБУ сообщили, кто именно у россиян взорвал Каховскую ГЭС – информация из перехвата
Из телефонного разговора оккупантов
СБУ
Захватчики хотели шантажировать Украину подрывом дамбы и устроили техногенную катастрофу на юге. Об этом оккупанты рассказывают друг другу в телефонном разговоре, который удалось перехватить СБУ.
"Там не они (украинская сторона, – прим.) долбанули. Там наша диверсионная группа. Они хотели типа этой дамбой пугать. Пошло не по плану, а больше, чем они планировали", – рассказывает российский военный.
Оккупант описал и последствия катастрофы, которые пытаются скрыть в РФ: повышение уровня воды, затопление территорий и разрушения. СБУ открыла уголовное дело по факту военного преступления РФ. Расследование начато по двум статьям Уголовного кодекса – ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) и ст. 441 (экоцид).
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