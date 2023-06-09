Звездный экс-легионер Шахтера опубликовал фото в футболке сборной Украины
Бразилец поддержал нашу страну
Бразильский вингер Тайсон решил поддержать Украину, которая второй год противостоит полномасштабной российской агрессии. Экс-футболист "Шахтера" примерил футболку украинской национальной команды. Он опубликовал фото в своем Instagram.
Тайсон был немногословен. Он написал слово "Украина" на английском языке и добавил несколько сердечек.
Напомним, Тайсон находился в Украине более 10 лет. В 2010 году он стал игроком "Металлиста", а в 2013-м перешел в "Шахтер". В футболке горняков он шесть раз становился чемпионом Украины, выиграл пять Кубков и шесть Суперкубков страны, а также дважды выходил в полуфинал Лиги Европы.
Весной 2021 года Тайсон покинул донецкий клуб и вернулся в Бразилию, став футболистом "Интернасьонала". Через два года он перебрался в греческий ПАОК, за который выступает по сей день.
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