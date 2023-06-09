Накануне саммита НАТО президенты трех стран ЕС обсудят гарантии безопасности для Украины

Канцлер Германии Олаф Шольц и президент Польши Анджей Дуда в следующий понедельник прибудут в Париж для переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Об этом сообщает Politico со ссылкой на французских чиновников.

Встреча будет посвящена стремлению Украины к членству в НАТО и гарантиям безопасности со стороны союзников накануне саммита НАТО в июле. Ожидается, что лидеры также обсудят другие темы, такие как европейский суверенитет и оборона.

На прошлой неделе Макрон призвал предоставить Украине "сильные, конкретные и ощутимые" гарантии безопасности и заявил, что Украине следует предложить "путь к членству в Альянс" во время выступления в Братиславе.

Однако Шольц, похоже, был более осторожным, заявив в прошлый четверг, что основное внимание должно быть сосредоточено не на членстве, а на том, "как мы, как граждане, можем поддержать Украину", напоминает Politico.

Польша неоднократно призывала предоставить Украине сильные гарантии безопасности. Во вторник Дуда встретился с несколькими лидерами стран-членов НАТО в Восточной Европе, чтобы обсудить войну в Украине и ее просьбу о вступлении в Альянс.