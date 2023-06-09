РФ подготовила ИПСО, чтобы обвинить Украину в подрыве Каховской ГЭС
Докладывает ГУР
ГУР
Государство-агрессор подготовило очередную информационную спецоперацию по дискредитации Украины и ее военно-политического руководства. Совместными усилиями разведывательного сообщества Украины получена информация о том, что российским агентством социального проектирования запущен новый этап кампании по дискредитации украинского военного командования и государственных деятелей.
В ее рамках подготовлена серия провокационных материалов, которые, по замыслу авторов, должны переложить на Украину ответственность за подрыв дамбы Каховской ГЭС и создать предпосылки политического кризиса. Подготовленные заголовки публикаций имеют так называемый "кликбейтный" характер и содержат прямые обвинения в адрес военно-политического руководства, в частности, Президента Украины:
- "Так не доставайся ты никому! Отчаявшись достичь успеха в возможном наступлении, Зеленский перешел к тактике выжженной земли, но направленной против своего народа";
- "Взрыв дамбы должен смыть Зеленского";
- "Зеленский делает все, чтобы перестать быть "нашим мерзавцем".
- "Подрыв дамбы утопит Зеленского и Украину".
Под каждым материалом будут размещаться комментарии с фейковых аккаунтов, якобы от имени украинских и иностранных читателей. Они должны создать впечатление "живой" дискуссии и привлечь к обсуждению реальных пользователей сети. Имеющийся бюджет проекта составляет около $6 млн с возможностью дальнейшего увеличения.
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