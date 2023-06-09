В Минобороны рассказали о характере боев на Запорожском направлении и объяснили, с чем связана информационная тишина

Заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила о ситуации на фронте, отметив, что Восток сейчас – это эпицентр. Противник продолжает сосредотачивать основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, продолжаются тяжелые бои.

На всех направлениях враг наносит авиационные удары и осуществляет артиллерийские и минометные обстрелы. Впрочем, врагу не удается достичь своих целей, как отмечает Маляр, украинские защитники отражают атаки. На Бахмутском направлении враг стягивает резервы и пытается удержать занимаемые позиции. Делает попытки атаковать, но не удается.

Сейчас ВСУ ведут активные боевые действия на нескольких участках Бахмутского направления. На Запорожском направлении противник ведет оборонительные действия. Продолжаются позиционные бои. Предыдущей своей публикацией Маляр отреагировала на информацию, которая распространяется в Сети последние несколько дней в контексте украинских атак на Юге:

"Война не бывает без потерь. Самые страшные, но неизбежные потери – это люди. И к сожалению, еще не создали военную технику, которую невозможно уничтожить. Но нынешние войны происходят в двух измерениях – реальном и информационном. В информационном бои не менее ожесточенные. И в них тоже есть определенные задачи, правила и законы. К примеру, любая сторона вооруженного конфликта стремится показать потери противника и засекречивает свои потери во время активной фазы боевых действий. Потому что чем больше открыто информации о противнике, тем проще просчитать его возможности и планы. Кроме разведки, а у россиян она сейчас очень затруднена на нашей территории, есть еще способы вытягивания нужной информации через вброс в инфопространство провокаций". "Таким образом можно заставить другую сторону выдать как можно больше информации о себе. К примеру, через побуждение к оправданию и опровержениям. Для этого забрасываются очень завышенные цифры в ожидании, что мы, возмущаясь, начнем опровергать и выдадим какие-то данные или косвенные ориентиры на них. Или, скажем, забрасывается информация об исчезновении Главкома или других командующих – в ожидании комментариев и опровержений с демонстрацией на фото и видео локаций – где же они на самом деле. Поэтому, надо понимать, что мы информацией тоже воюем, как и враг".