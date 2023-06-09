Появились первые данные по кол-ву жертв и без вести пропавших из-за последствий подрыва Каховской ГЭС – МВД

Все еще идет ликвидация последствий подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС. На Херсонщине фактически подтоплено 48 населенных пунктов, из них: 34 (3625 домов) – на подконтрольной Украине территории, 14 – на временно оккупированной, сообщил глава МВД Игорь Клименко.

Эвакуированы 2412 человек, погибли 4 человека. Травмированы в результате обстрела во время эвакуационных мероприятий – 11. Без вести пропавшими без вести считаются 13 человек. Также в Николаевской области подтоплены 23 населенных пункта: эвакуированы 825 человек, 1 человек погиб.

Клименко напомнил, что в Херсонской ОВА работает горячая линия для обращений пострадавших, а также для координации работы волонтеров – 0-800-101-102.