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Появились первые данные по кол-ву жертв и без вести пропавших из-за последствий подрыва Каховской ГЭС – МВД

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О четвертом дне ликвидации последствий катастрофы на Херсонщине

Появились первые данные по кол-ву жертв и без вести пропавших из-за последствий подрыва Каховской ГЭС – МВД

МВС України

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Все еще идет ликвидация последствий подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС. На Херсонщине фактически подтоплено 48 населенных пунктов, из них: 34 (3625 домов) – на подконтрольной Украине территории, 14 – на временно оккупированной, сообщил глава МВД Игорь Клименко.

Эвакуированы 2412 человек, погибли 4 человека. Травмированы в результате обстрела во время эвакуационных мероприятий – 11. Без вести пропавшими без вести считаются 13 человек. Также в Николаевской области подтоплены 23 населенных пункта: эвакуированы 825 человек, 1 человек погиб.

Клименко напомнил, что в Херсонской ОВА работает горячая линия для обращений пострадавших, а также для координации работы волонтеров – 0-800-101-102.

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В статье: война с россией Игорь Клименко Каховская ГЭС
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Источник:
МВД

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