Тактическое ядерное оружие будет доставлено в Беларусь после 7-8 июля, - Путин

Перемещение российского тактического ядерного оружия в Беларусь начнется после 7-8 июля, когда закончится строительство сооружений для него.

Об этом заявил российский диктатор Владимир Путин на встрече с самопровозглашенным "президентом" Александром Лукашенко, передает российский Интерфакс.

"Как вы знаете, 7-8 июля заканчивается подготовка соответствующих сооружений, и сразу приступим к мероприятиям, связанным с размещением на вашей территории соответствующих видов вооружений", - сказал Путин.

"Все по плану, все стабильно", – добавил кремлевский диктатор.