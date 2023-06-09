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Тактическое ядерное оружие будет доставлено в Беларусь после 7-8 июля, - Путин

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После того как возведут сооружения

Тактическое ядерное оружие будет доставлено в Беларусь после 7-8 июля, - Путин

Reuters

Новина українською

Перемещение российского тактического ядерного оружия в Беларусь начнется после 7-8 июля, когда закончится строительство сооружений для него.

Об этом заявил российский диктатор Владимир Путин на встрече с самопровозглашенным "президентом" Александром Лукашенко, передает российский Интерфакс.

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"Как вы знаете, 7-8 июля заканчивается подготовка соответствующих сооружений, и сразу приступим к мероприятиям, связанным с размещением на вашей территории соответствующих видов вооружений", - сказал Путин.

"Все по плану, все стабильно", – добавил кремлевский диктатор.

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В статье: Владимир Путин война с россией
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