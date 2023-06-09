Столтенберг: Союзники согласны с тем, что Украина станет членом НАТО - у Путина нет права вето
Члены НАТО единогласны в своем решении
фото из свободных источников
Только Украина и члены НАТО будут решать, когда придет время предложить членство в Альянсе.
Как передает Голос Америки, об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.
"Союзники неоднократно заявляли, что согласны с тем, что Украина станет членом Альянса. В последний раз все страны НАТО заявляли об этом на саммите в Мадриде летом прошлого года. Позже мы единогласно решили, что только Украина и члены организации должны решить, когда придет время официально пригласить Украину стать членом НАТО. И это никак не зависит от Москвы и Путина. У него нет права вето на расширение НАТО", – объяснил он.
Столтенберг добавил, что есть согласование относительно еще одного важного вопроса – победы Украины в войне, а не Путина.
"Потому что если Украина прекратит существование как суверенное, независимое, демократическое, европейское государство, то обсуждение ее членства в НАТО вообще не будет иметь смысла", - добавил генсек Альянса.
Популярное сейчас
- Звездный экс-легионер Шахтера опубликовал фото в футболке сборной Украины
- Шахтер увольняет Йовичевича? Как будет играть сборная с Ребровым и почему Месси перешел в МЛС
- Генштаб: ВСУ накрыли расположение подразделения Кадырова, россияне в Крыму молчат о Каховской ГЭС
- Украинские воины на запорожском направлении взяли в плен двух оккупантов и затрофеили БТР. ВИДЕО
- Забарный женился и собрал на свадьбу половину состава Динамо. ФОТО
- Цитаишвили и его девушка сыграли свадьбу. Среди гостей были Тина Кароль и даже Ордец. ФОТО
Новости по теме
- 23:30 Украинские Столтенберг: У Украины сейчас есть достаточно возможностей, чтобы освободить свои территории
- 15:12 Украинские Закупка Gepard, новые пакеты от США и Норвегии, призывы по Patriot и список для Канады. Какую помощь для Украины анонсировали партнеры
- 12:59 Украинские Есть необходимость изменений в процедурах НАТО. Дуда и Столтенбенг провели разговор о ракете РФ, найденной в лесу польского Быдгоща