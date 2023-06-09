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Столтенберг: Союзники согласны с тем, что Украина станет членом НАТО - у Путина нет права вето

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Члены НАТО единогласны в своем решении

Столтенберг: Союзники согласны с тем, что Украина станет членом НАТО - у Путина нет права вето

фото из свободных источников

Новина українською

Только Украина и члены НАТО будут решать, когда придет время предложить членство в Альянсе.

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Как передает Голос Америки, об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

"Союзники неоднократно заявляли, что согласны с тем, что Украина станет членом Альянса. В последний раз все страны НАТО заявляли об этом на саммите в Мадриде летом прошлого года. Позже мы единогласно решили, что только Украина и члены организации должны решить, когда придет время официально пригласить Украину стать членом НАТО. И это никак не зависит от Москвы и Путина. У него нет права вето на расширение НАТО", – объяснил он.

Столтенберг добавил, что есть согласование относительно еще одного важного вопроса – победы Украины в войне, а не Путина.

"Потому что если Украина прекратит существование как суверенное, независимое, демократическое, европейское государство, то обсуждение ее членства в НАТО вообще не будет иметь смысла", - добавил генсек Альянса.

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В статье: война с россией Йенс Столтенберг
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