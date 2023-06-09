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Россия передала Венгрии 11 украинских военнопленных, закарпатских венгров

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Как заявляют, при посредничестве РПЦ

Россия передала Венгрии 11 украинских военнопленных, закарпатских венгров

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Вице-премьер Венгрии Жолт Шемьен заявил о передаче из России в Венгрию 11 военнопленных, закарпатских венгров, о чем ранее заявила Русская православная церковь.

Комментарий Шемьена получило венгерское издание ATV.

Накануне РПЦ опубликовала заявление, в котором утверждала, что 8 июня "в рамках межцерковного сотрудничества по просьбе венгерской стороны состоялась передача Венгрии группы украинских военнопленных закарпатского происхождения, которые принимали участие в боевых действиях".

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Согласно сообщению РПЦ, в договоренности о передаче военнопленных приняли участие председатель Отдела внешних церковных связей РПЦ Антоний, митрополит Волоколамский, и советник российского патриарха Кирилла Николай Балашов.

Издание "РБК-Украина" со ссылкой на источники ранее сообщило, что Русская православная церковь планирует передать часть украинских пленных Венгрии, и это решение не было согласовано с Украиной.

По данным издания, одним из посредников должна была выступить благотворительная организация Мальтийская служба помощи Суверенного ордена госпитальеров.

По данным издания ATV, передачу пленных координировал Жолт Шемьен, венгерский вице-премьер-министр по церковным делам.

В пятницу Шемьен в комментарии изданию отказался предоставлять какие-либо подробности, ссылаясь на "интересы дела и народа". Но он сказал, что это жест Русской православной церкви в отношении Венгрии, и что эти люди "обязаны ей своей свободой".

"Это мой человеческий и патриотический долг", – сказал Шемьен о своей роли в координации перевозки 11 военнопленных в Венгрию.

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В статье: война с россией
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