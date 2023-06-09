Пентагон объявил об очередном пакете военной помощи Украине на 2 млрд долларов

Соединенные Штаты Америки (США) выделяют очередной пакет военной помощи для Украины. Его стоимость превышает 2 млрд долларов. Об этом сообщает пресс-служба Пентагона.

Новый пакет военной помощи от США включает в себя критически важные средства ПВО и боеприпасы, которые предоставляются в рамках Инициативы по содействию безопасности Украины (USAI).

В частности, пакет помощи включает:

дополнительные боеприпасы для систем ПВО Patriot; системы ПВО HAWK и ракеты; 105-мм и 203-мм артиллерийские снаряды; Беспилотные авиационные системы Puma; боеприпасы для ракетных систем с лазерным наведением; поддержка мероприятий по обучению, техническому обслуживанию и поддержанию.

"Соединенные Штаты будут продолжать работать со своими союзниками и партнерами, чтобы предоставить Украине возможности для удовлетворения ее непосредственных потребностей на поле боя и долгосрочных потребностей в помощи в области безопасности", - говорится в сообщении.

Как писал Bloomberg, в этот пакет войдут ракеты для систем противовоздушной обороны Patriot и Hawk.