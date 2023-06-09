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Пентагон объявил об очередном пакете военной помощи Украине на 2 млрд долларов

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Упор сделан ан средства ПВО и боеприпасы

Пентагон объявил об очередном пакете военной помощи Украине на 2 млрд долларов

Фото: Dana Ullman (Bloomberg)

Новина українською

Соединенные Штаты Америки (США) выделяют очередной пакет военной помощи для Украины. Его стоимость превышает 2 млрд долларов. Об этом сообщает пресс-служба Пентагона.

Новый пакет военной помощи от США включает в себя критически важные средства ПВО и боеприпасы, которые предоставляются в рамках Инициативы по содействию безопасности Украины (USAI).

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В частности, пакет помощи включает:

  1. дополнительные боеприпасы для систем ПВО Patriot;
  2. системы ПВО HAWK и ракеты;
  3. 105-мм и 203-мм артиллерийские снаряды;
  4. Беспилотные авиационные системы Puma;
  5. боеприпасы для ракетных систем с лазерным наведением;
  6. поддержка мероприятий по обучению, техническому обслуживанию и поддержанию.

"Соединенные Штаты будут продолжать работать со своими союзниками и партнерами, чтобы предоставить Украине возможности для удовлетворения ее непосредственных потребностей на поле боя и долгосрочных потребностей в помощи в области безопасности", - говорится в сообщении.

Как писал Bloomberg, в этот пакет войдут ракеты для систем противовоздушной обороны Patriot и Hawk.

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В статье: война с россией
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