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Последний энергоблок ЗАЭС переведут в режим "холодного останова"

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Последний энергоблок выводят из-за подрыва Каховской ГЭС

Последний энергоблок ЗАЭС переведут в режим "холодного останова"

МАГАТЭ

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Государственная инспекция ядерного регулирования Украины (ГИЯРУ), издало распоряжение вывести в "холодный останов" энергоблок №5 Запорожской АЭС, который последний из шести блоков работал в горячем останове. Об этом свидетельствуют данные на сайте ДИЯРУ.

Распоряжение выдано "Энергоатому" в связи с невозможностью устранения выявленных нарушений требований ядерной и радиационной безопасности, а именно: требований к системам аварийного охлаждения ядерного топлива.

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Отмечается, что такое решение было принято с учетом информации от "Укргидроэнерго" от 6 июня 2023 года о срабатывании Каховского водохранилища за несколько суток в результате подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС.

Кроме того, регулятор считает фактором риска то, что оккупанты продолжают обстрелы промышленной площадки ЗАЭС и прилегающих территорий, в результате которых получают повреждения воздушные линии связи ЗАЭС с энергосистемой Украины.

ГИЯРУ также сообщает о прекращении с 17 мая 2023 года передачи данных автоматизированной системы контроля радиационной обстановки ЗАЭС, выполняющей функцию раннего оповещения.

"В условиях потери основного проектного источника подпитки брызгальных бассейнов необходимо немедленно приступить к переводу энергоблока №5 ЗАЭС в состояние "холодный останов", пока еще поддерживается проектный режим работы необходимых систем охлаждения", - говорится в распоряжении.

Ограничение эксплуатации энергоблока №5 Запорожской АЭС будет действовать до устранения выявленных нарушений.

Напомним, что с марта 2022 года Запорожская АЭС находится под оккупацией россиян.

Эксплуатация остальных пяти энергоблоков ЗАЭС также была ограничена состоянием "холодный останов", в период с 18 августа 2022 года и от 10 февраля 2023 года.

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В статье: война с россией
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