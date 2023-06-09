Последний энергоблок ЗАЭС переведут в режим "холодного останова"
Последний энергоблок выводят из-за подрыва Каховской ГЭС
МАГАТЭ
Государственная инспекция ядерного регулирования Украины (ГИЯРУ), издало распоряжение вывести в "холодный останов" энергоблок №5 Запорожской АЭС, который последний из шести блоков работал в горячем останове. Об этом свидетельствуют данные на
Распоряжение выдано "Энергоатому" в связи с невозможностью устранения выявленных нарушений требований ядерной и радиационной безопасности, а именно: требований к системам аварийного охлаждения ядерного топлива.
Отмечается, что такое решение было принято с учетом информации от "Укргидроэнерго" от 6 июня 2023 года о срабатывании Каховского водохранилища за несколько суток в результате подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС.
Кроме того, регулятор считает фактором риска то, что оккупанты продолжают обстрелы промышленной площадки ЗАЭС и прилегающих территорий, в результате которых получают повреждения воздушные линии связи ЗАЭС с энергосистемой Украины.
ГИЯРУ также сообщает о прекращении с 17 мая 2023 года передачи данных автоматизированной системы контроля радиационной обстановки ЗАЭС, выполняющей функцию раннего оповещения.
"В условиях потери основного проектного источника подпитки брызгальных бассейнов необходимо немедленно приступить к переводу энергоблока №5 ЗАЭС в состояние "холодный останов", пока еще поддерживается проектный режим работы необходимых систем охлаждения", - говорится в распоряжении.
Ограничение эксплуатации энергоблока №5 Запорожской АЭС будет действовать до устранения выявленных нарушений.
Напомним, что с марта 2022 года Запорожская АЭС находится под оккупацией россиян.
Эксплуатация остальных пяти энергоблоков ЗАЭС также была ограничена состоянием "холодный останов", в период с 18 августа 2022 года и от 10 февраля 2023 года.
Популярное сейчас
- "Я устал", - Йовичевич почти подтвердил свой уход из Шахтера
- Минай не продлит контракт с бывшим нападающим сборной Украины
- Красотки дня. Невероятные вторые половинки игроков Интера. ФОТО
- Украинские воины на запорожском направлении взяли в плен двух оккупантов и затрофеили БТР. ВИДЕО
- Забарный женился и собрал на свадьбу половину состава Динамо. ФОТО
- Цитаишвили и его девушка сыграли свадьбу. Среди гостей были Тина Кароль и даже Ордец. ФОТО
Новости по теме
- 00:01 Украинские В акваторию моря в Одесской области течением Днепра вынесло мины и неиспользованные боеприпасы
- 23:16 Украинские Россияне нанесли ракетный удар по Уманщине, восемь человек ранены
- 16:35 Украинские Украинские воины на запорожском направлении взяли в плен двух оккупантов и затрофеили БТР. ВИДЕО