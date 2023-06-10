В результате ночной атаки россиян на Одессу погибли трое гражданских людей
Более десяти человек получили ранения
Фото: Повітряне командування "Схід"
В ночь на субботу, десятого июня, Россия совершила очередной террористический акт. В этот раз был атакован город Одесса. Враг применял дроны типа "Shahed-131|136". Как сообщает оперативное командование "Юг", все воздушные цели были уничтожены, однако обломки одного из шахедов попали в многоквартирное здание, что и повлекло за собой гибель людей.
"В результате воздушного боя, обломки одного из дронов попали в квартиру многоэтажки, обусловили возгорание.
Пожар площадью 50 кв. оперативно ликвидирован. 3 гражданских погибли. Взрывной волной повреждено несколько многоквартирных домов вокруг.
Более 10-ти человек получили ранения. Окончательная информация уточняется", – говорится в сообщении.
Добавим, что накануне днем Россия в очередной раз обстреляла Херсон.
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