В результате ночной атаки россиян на Одессу погибли трое гражданских людей

В ночь на субботу, десятого июня, Россия совершила очередной террористический акт. В этот раз был атакован город Одесса. Враг применял дроны типа "Shahed-131|136". Как сообщает оперативное командование "Юг", все воздушные цели были уничтожены, однако обломки одного из шахедов попали в многоквартирное здание, что и повлекло за собой гибель людей.

"В результате воздушного боя, обломки одного из дронов попали в квартиру многоэтажки, обусловили возгорание. Пожар площадью 50 кв. оперативно ликвидирован. 3 гражданских погибли. Взрывной волной повреждено несколько многоквартирных домов вокруг. Более 10-ти человек получили ранения. Окончательная информация уточняется", – говорится в сообщении.

Добавим, что накануне днем Россия в очередной раз обстреляла Херсон.