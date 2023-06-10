Плюс почти девять сотен живой силы, три системы ПВО и 15 артсистем. Потери России с учетом последних суток

Генштаб ВСУ обновил данные по потерям России в войне с Украиной с учетом последних суток. Напомним, что длится 472-й день после полномасштабного вторжения России.

Начиная с 24-го февраля 2022-го года, силами украинской армии уничтожено (в скобках – за последние сутки):

личный состав: 214 660 (+890) ;

; танки: 3909 (+8) ;

; боевые бронемашины: 7607 (+7) ;

; артсистемы: 3717 (+15) ;

; РСЗО: 600 (+1) ;

; средства ПВО: 362 (+3) ;

; самолеты: 314 ;

; вертолеты: 299 ;

; БПЛА: 3263 (+16) ;

; крылатые ракеты: 1176 (+5) ;

; корабли/катера: 18 ;

; автотехника: 6428 (+18) ;

; спецтехника: 507(+5).

Как отмечает Генштаб, противник сосредотачивает основные усилия на попытках полной оккупации Луганской и Донецкой областей, продолжаются тяжелые бои. За прошедшие сутки на указанном участке фронта произошло 34 боевых столкновения.