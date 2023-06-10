  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Плюс почти девять сотен живой силы, три системы ПВО и 15 артсистем. Потери России с учетом последних суток
В тренде

Плюс почти девять сотен живой силы, три системы ПВО и 15 артсистем. Потери России с учетом последних суток

Общие новости
(5 голосов)

Информация от Генштаба

Плюс почти девять сотен живой силы, три системы ПВО и 15 артсистем. Потери России с учетом последних суток

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Генштаб ВСУ обновил данные по потерям России в войне с Украиной с учетом последних суток. Напомним, что длится 472-й день после полномасштабного вторжения России.

Начиная с 24-го февраля 2022-го года, силами украинской армии уничтожено (в скобках – за последние сутки):

  • личный состав: 214 660 (+890);
  • танки: 3909 (+8);
  • боевые бронемашины: 7607 (+7);
  • артсистемы: 3717 (+15);
  • РСЗО: 600 (+1);
  • средства ПВО: 362 (+3);
  • самолеты: 314;
  • вертолеты: 299;
  • БПЛА: 3263 (+16);
  • крылатые ракеты: 1176 (+5);
  • корабли/катера: 18;
  • автотехника: 6428 (+18);
  • спецтехника: 507(+5).

Как отмечает Генштаб, противник сосредотачивает основные усилия на попытках полной оккупации Луганской и Донецкой областей, продолжаются тяжелые бои. За прошедшие сутки на указанном участке фронта произошло 34 боевых столкновения.

По теме
yellow-arrow
Число пострадавших после удара россиян по Одессе приближается к трем десяткам. Среди жертв – беременная женщина
yellow-arrow
Россияне ночью атаковали аэродром на Полтавщине баллистическими и крылатыми ракетами и дронами
yellow-arrow
В результате ночной атаки россиян на Одессу погибли трое гражданских людей
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с россией
Оцените этот материал:
(5 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Генштаб ЗСУ

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде