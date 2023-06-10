Плюс почти девять сотен живой силы, три системы ПВО и 15 артсистем. Потери России с учетом последних суток
Информация от Генштаба
Getty Images/Global Images Ukraine
Генштаб ВСУ обновил данные по потерям России в войне с Украиной с учетом последних суток. Напомним, что длится 472-й день после полномасштабного вторжения России.
Начиная с 24-го февраля 2022-го года, силами украинской армии уничтожено (в скобках – за последние сутки):
- личный состав: 214 660 (+890);
- танки: 3909 (+8);
- боевые бронемашины: 7607 (+7);
- артсистемы: 3717 (+15);
- РСЗО: 600 (+1);
- средства ПВО: 362 (+3);
- самолеты: 314;
- вертолеты: 299;
- БПЛА: 3263 (+16);
- крылатые ракеты: 1176 (+5);
- корабли/катера: 18;
- автотехника: 6428 (+18);
- спецтехника: 507(+5).
Как отмечает Генштаб, противник сосредотачивает основные усилия на попытках полной оккупации Луганской и Донецкой областей, продолжаются тяжелые бои. За прошедшие сутки на указанном участке фронта произошло 34 боевых столкновения.
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Источник:Генштаб ЗСУ
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