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Число пострадавших после удара россиян по Одессе приближается к трем десяткам. Среди жертв – беременная женщина

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Число пострадавших после удара россиян по Одессе приближается к трем десяткам. Среди жертв – беременная женщина

Фото - ГУ ДСНС України

UA-Футбол
Новина українською

Число пострадавших в одесской многоэтажке достигло 27-ми человек, среди которых трое детей и беременная женщина.

Также ночью РФ атаковала Белгород-Днестровский район в Одесской области: взрывной волной повреждены жилые дома, 10 человек получили ранения.

Ранее UA-Футбол со ссылкой на ОК "Юг" сообщал о том, что дронами типа "Shahed-131|136" была атакована Одесса. Все воздушные цели были уничтожены, однако в результате падения обломков была повреждена жилая многоэтажка, что и обусловило человеческие жертвы.

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В статье: война с россией
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Источник:
Ukraine NOW

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