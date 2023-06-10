Число пострадавших после удара россиян по Одессе приближается к трем десяткам. Среди жертв – беременная женщина

Число пострадавших в одесской многоэтажке достигло 27-ми человек, среди которых трое детей и беременная женщина.

Также ночью РФ атаковала Белгород-Днестровский район в Одесской области: взрывной волной повреждены жилые дома, 10 человек получили ранения.

Ранее UA-Футбол со ссылкой на ОК "Юг" сообщал о том, что дронами типа "Shahed-131|136" была атакована Одесса. Все воздушные цели были уничтожены, однако в результате падения обломков была повреждена жилая многоэтажка, что и обусловило человеческие жертвы.