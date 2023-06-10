ПВО уничтожило две крылатые ракеты и 20 ударных дронов Shahed-136/131 минувшей ночью

Ночью 10 июня враг нанес удар по одному из оперативных аэродромов в Полтавской области баллистическими и крылатыми ракетами типа "Искандер", а также ударными БПЛА иранского производства. Также атакована Одесская и Харьковская области крылатыми ракетами наземного базирования и ударными дронами соответственно.

Всего по объектам критической инфраструктуры и военным объектам с северного и южного направлений выпущено восемь ракет наземного базирования разных типов и 35 ударных БПЛА иранского производства "Shahed-136/131" - из района восточного побережья Азовского моря.

Силами и средствами противовоздушной обороны Воздушных Сил во взаимодействии с ПВО других составляющих Сил обороны Украины уничтожены две крылатые ракеты и 20 ударных дронов "Shahed-136/131".

Атака продолжалась с 23.00 9 июня по 5.00 10 июня 2023 года. Предварительно без человеческих жертв. О последствиях сообщат местные военные администрации.