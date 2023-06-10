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В Киев прибыли премьер Канады Трюдо и вице-премьер Фриланд

Общие новости
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Официальных сообщений об этом до сих пор не было

В Киев прибыли премьер Канады Трюдо и вице-премьер Фриланд

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

В Киев прибыл премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Вместе с ним в столицу прибыла вице-премьер-министр Христя Фриланд. Официальных сообщений об этом визите пока нет.

Указано, что визит Трюдо и Фриланд готовился в условиях строгой секретности. В планах – встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским.

В издании отметили, что канадский премьер посетил Киев тогда, когда украинское правительство вовсю пытается оценить ущерб от подрыва россиянами Каховской ГЭС и организовать дальнейшую эвакуацию людей.

Свой визит Джастин Трюдо начал с возложения венков к Стене памяти на Михайловской площади. В издании назвали мемориал "уникальной, глубоко личной коллекцией фотографий, надписей, посвященных павшим в российско-украинской войне".

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В статье: Канада Джастин Трюдо
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