Генштаб ВСУ: Противник продолжает нести большие потери, которые пытается скрыть
Авиация ВСУ за сутки нанесла 15 ударов по районам сосредоточения врага
Генштаб ЗСУ
Генеральный штаб ВСУ доложил о ситуации на фронтах по состоянию на 18:00 четыреста семьдесят вторых суток широкомасштабной вооруженной агрессии российской федерации против нашей страны.
Российская федерация продолжает пренебрегать законами и обычаями войны, использует тактику террора.
Сегодня ночью российские оккупанты нанесли очередной ракетно-авиационный удар по Украине, применив 8 ракет, в том числе 4 крылатые ракеты наземного базирования "Искандер", и 35 иранских ударных БпЛА типа "Shahed" по военным объектам и объектам критической инфраструктуры.
Силами и средствами противовоздушной обороны Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины во взаимодействии с противовоздушной обороной других составляющих Сил обороны Украины уничтожено 2 крылатых ракеты и 20 ударных БпЛА "Shahed-136/131".
Кроме того, враг нанес 66 авиационных ударов и совершил 39 обстрелов из реактивных систем залпового огня. К сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения, разрушены и повреждены частные дома, другая гражданская и административная инфраструктура.
Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины продолжает оставаться очень высокой.
Противник сосредотачивает основные усилия на попытках полной оккупации Луганской и Донецкой областей. В течение суток произошло 28 боевых столкновений.
На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.
На Северском и Слобожанском направлениях противник совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Сеньковка Черниговской области; Нововасиловка, Середина-Буда, Чуйковка, Харьковка, Сосновка, Степок, Поповка, Дмитровка Сумской области, а также Уды, Старица, Волчанск, Бударки, Нестерное и Малая Волча на Харьковщине.
На Купянском направлении враг нанес авиационные удары в районах Кисловки и Котляровки Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Петро-Ивановка, Новомлынск, Западное, Масютовка, Кисловка, Табаевка Харьковской области и Новоселовское Луганской области.
На Лиманском направлении в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в районе Белогоровки. Нанес авиационные удары по населенным пунктам Невское, Ямполевка, Заречное, Лиман, Спирное, Веселое, Раздолевка, Рай-Александровка Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись Невское, Белогоровка Луганской области и Ямполевка, Торское, Верхнекаменное, Спорное, Раздоловка Донецкой области.
На Бахмутском направлении противник вел наступательные действия в направлении Белой Горы, успеха не имел. Нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Белая Гора, Дилиевка, Торецк, Нью-Йорк Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали районы населенных пунктов Васюковка, Орехово-Василовка, Ивановское, Белая Гора, Дружба, Торецк, Железное, Северное Донецкой области.
На Авдеевском направлении противник наступательных действий не проводил. Нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Авдеевка и Невельское. Совершил артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Авдеевка, Водяное, Первомайское, Карловка Донецкой области.
На Марьинском направлении наши защитники отразили все вражеские атаки в районе города Марьинка. Противник нанес авиационный удар в районе Красногоровки. В то же время, совершил артиллерийские обстрелы в районах Острого, Максимилиановки, Марьинки, Победы и Новомихайловки Донецкой области.
На Шахтерском направлении враг нанес авиационные удары в районах Пречистовки, Золотой Нивы и Великой Новоселки и обстрелял Угледар Донецкой области.
На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия. Нанес авиационные удары в районах Новопавловки, Гуляйполя и Орехова Запорожской области. Совершил артиллерийские обстрелы более 20 населенных пунктов. Среди них: Времовка, Новоселка, Новополье Донецкой области; Ольговское, Малиновка, Гуляйполе, Железнодорожное, Белогорье, Степное и Каменское Запорожской области; Золотая Балка, Садовый и Херсон.
Противник продолжает нести большие потери, которые пытается скрыть. Так, во временно захваченном Бердянске Запорожской области, оккупанты закрыли для посещения территорию в западной части города вокруг городского морга. На территории самого морга отмечено скопление до десяти санитарных автомобилей и нескольких автомобилей-рефрижераторов. Движение санитарных автомобилей в северном направлении к линии боевого столкновения продолжается.
Авиация сил обороны за сутки нанесла 15 ударов по районам сосредоточения личного состава и 2 – по зенитно-ракетным комплексам противника.
Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 2 пункта управления, 5 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, 1 артиллерийское подразделение на огневой позиции и еще 4 важных объекта оккупантов.
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