Украина победила чемпионов мира по socca

Сегодня, 10 июня в рамках 1/4 финала чемпионата мира по socca сборная Украины победила Бразилию.

В основное время команды обменялись голами, а в серии пенальти наши ребята одержали победу – со счетом 2:0.

Примечательно, что до этого матча бразильцы были действующими чемпионами мира по socca.

В полуфинале, который пройдет 11 июня, украинская команда сыграет против Хорватии. "Шашечные" в четвертьфинале минимально обыграли Словению – 1:0.

ЧМ-2023 по socca 1/4 финала, 10 июня, Эссен (Германия)

Украина – Бразилия – 1:1 (пен – 2:0)

Голы: Андрей Мельник, 20 – Уолас Виана Сальвино 12 Булиты: Александр Колесников (1:0), Фабио Энрике (не забил), Андрей Цопа (2:0), Уэсли (не забил)