Видеодайджест за 472-й день войны от Генштаба ВСУ
Главные события за сутки
Генштаб ЗСУ
Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины подготовил видеодайжест за 472-й день российского вторжения.
Наши храбрые воины мужественно защищают украинскую землю и небо. А враг продолжает наносить удары по мирным регионам Украины.
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Манчестер Сити - Интер: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция финала Лиги чемпионов
- Металлург – Верес 1:0. Запорожцы побеждают в большинстве
- Карпаты могут усилиться двумя игроками Металлиста
- ВСУ ликвидировали сержанта-десантника армии РФ Виктора Цоя
- Красотки дня. Фантастические вторые половинки футболистов Манчестер Сити. ФОТО
- Красотка дня. Сексуальная модель украсила своим присутствием финал Лиги Европы. ФОТО
Новости по теме
- 08:47 Украинские Генштаб: ВСУ накрыли расположение подразделения Кадырова, россияне в Крыму молчат о Каховской ГЭС
- 08:13 Украинские Ликвидировано более 1000 оккупантов в сутки. Генштаб о потерях россиян за 8 июня
- 08:23 Украинские Сконцентрировались на вражеских танках и артиллерии. Генштаб – о потерях россиян за 7 июня
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
4500 грн
2На сайт
1500 грн