Защищая Украину от российской агрессии погиб двоюродный брат Никиты Бурды

Официальный сайт киевского "Динамо" сообщил, что у футболиста "бело-синих" Никиты Бурды на войне погиб двоюродный брат - Дмитрий.

Дмитрий находился в одной из самых горячих точек Украины, в Мариуполе, с самого начала полномасштабного вторжения. Дмитрий решил остаться в городе и защищал страну от российской агрессии.

"В конце марта прошлого года 25-летний воин в последний раз вышел на связь с родными и, как стало известно позже, в эти же даты погиб. А все это время, больше года, считался без вести пропавшим.

Буквально на днях семье позвонили и сообщили, что ДНК найденных остатков тела совпадает с ДНК отца. Так что родные смогли похоронить должным образом тело Дмитрия только сейчас. ФК "Динамо" (Киев) выражает искренние соболезнования Никите Бурди и всей его семье. Земля пухом Герою…", - говорится в сообщении киевского клуба.