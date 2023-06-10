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Защищая Украину от российской агрессии погиб двоюродный брат Никиты Бурды

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Дмитрий защищал Мариуполь с первых дней полномасштабного вторжения

Защищая Украину от российской агрессии погиб двоюродный брат Никиты Бурды

Новина українською

Официальный сайт киевского "Динамо" сообщил, что у футболиста "бело-синих" Никиты Бурды на войне погиб двоюродный брат - Дмитрий.

Дмитрий находился в одной из самых горячих точек Украины, в Мариуполе, с самого начала полномасштабного вторжения. Дмитрий решил остаться в городе и защищал страну от российской агрессии.

"В конце марта прошлого года 25-летний воин в последний раз вышел на связь с родными и, как стало известно позже, в эти же даты погиб. А все это время, больше года, считался без вести пропавшим.

Буквально на днях семье позвонили и сообщили, что ДНК найденных остатков тела совпадает с ДНК отца. Так что родные смогли похоронить должным образом тело Дмитрия только сейчас. ФК "Динамо" (Киев) выражает искренние соболезнования Никите Бурди и всей его семье. Земля пухом Герою…", - говорится в сообщении киевского клуба.

Редакция UA-Football выражает соболезнования семье Дмитрия. Слава герою!

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В статье: Динамо (Киев) Никита Бурда
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Источник:
ФК "Динамо"

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