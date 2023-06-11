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Россияне за субботу нанесли 92 авиаудара, наступали на трех направлениях

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ВСУ нанесли более 20 ударов по районам сосредоточения живой силы оккупантов

Россияне за субботу нанесли 92 авиаудара, наступали на трех направлениях

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Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке воскресенья, 11 июня, сообщает, что за предыдущие сутки россияне нанесли 92 авиационных удара и совершили 45 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам. К сожалению, есть погибшие и раненые среди мирного населения, разрушены и повреждены частные дома.

Враг и дальше сосредотачивает основные усилия на попытках полной оккупации Луганской и Донецкой областей, продолжаются тяжелые бои. За прошедшие сутки на указанном участке фронта произошло 35 боевых столкновений. В частности, россияне вели безуспешные наступательные действия в районе Белогоровки (Лиманское направление), в направлении Белой Горы (Бахмутское) и атаковали Марьинку, однако все их попытки были отражены силами обороны Украины. На Запорожском и Херсонском направлениях противник обороняется, активно применяя артиллерию.

Также сообщается, что авиация сил обороны Украины за минувшие сутки нанесла 16 ударов по районам сосредоточения личного состава и 2 – по зенитно-ракетным комплексам россиян. Украинские защитники уничтожили 4 вражеских разведывательных БПЛА разных типов.

Подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ в течение суток поразили 2 пункта управления, 5 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, 1 артиллерийское подразделение на огневой позиции и еще 4 важных объекта противника.

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В статье: война с россией Генштаб ЗСУ
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