Россияне за субботу нанесли 92 авиаудара, наступали на трех направлениях

Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке воскресенья, 11 июня, сообщает, что за предыдущие сутки россияне нанесли 92 авиационных удара и совершили 45 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам. К сожалению, есть погибшие и раненые среди мирного населения, разрушены и повреждены частные дома.

Враг и дальше сосредотачивает основные усилия на попытках полной оккупации Луганской и Донецкой областей, продолжаются тяжелые бои. За прошедшие сутки на указанном участке фронта произошло 35 боевых столкновений. В частности, россияне вели безуспешные наступательные действия в районе Белогоровки (Лиманское направление), в направлении Белой Горы (Бахмутское) и атаковали Марьинку, однако все их попытки были отражены силами обороны Украины. На Запорожском и Херсонском направлениях противник обороняется, активно применяя артиллерию.

Также сообщается, что авиация сил обороны Украины за минувшие сутки нанесла 16 ударов по районам сосредоточения личного состава и 2 – по зенитно-ракетным комплексам россиян. Украинские защитники уничтожили 4 вражеских разведывательных БПЛА разных типов.

Подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ в течение суток поразили 2 пункта управления, 5 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, 1 артиллерийское подразделение на огневой позиции и еще 4 важных объекта противника.