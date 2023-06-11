Беларусь передала России десятки тысяч тонн боеприпасов за последний год - ГРАФИКА
Еще одно свидетельство участия режима Лукашенко в войне против Украины
Фото - belzhd.site/
Сообщество железнодорожников Беларуси, которое является оппозиционным к режиму Лукашенко, опубликовало данные о том, сколько Беларусь передала боеприпасов России с момента полномасштабного вторжения в Украину.
В промежутке времени с января 2022 года по январь 2023 года по железной дороге из Беларуси в РФ было вывезено 131 535 тонн (±5-10%) боеприпасов. Отправка в Россию боеприпасов с беларуских арсеналов хранения продолжается по сегодняшний день (в среднем от 5 000 до 10 000 тонн в месяц).
Активнее всего отправки шли в апреле прошлого года (почти 30 тысяч тонн) и в январе (24,4 тысячи тонн).
«Приведённые сведения об объёмах вывоза боеприпасов из Беларуси в РФ и на оккупированные территории Украины, включая Крым, свидетельствуют о гораздо большем, чем показывает пропаганда, вовлечении режима Лукашенко в войну на стороне агрессора, и являются доказательством полномасштабного участия в ней», говорится в материале Сообщества.
Напомним, ранее самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявлял, что на Украину стоило напасть раньше, когда у нее не было боеспособной армии. Также СМИ публиковали сведения, что диктатор был готов начать вторжение в конце 2022-го года в северные области Украины, но не смог убедить в целесообразности этого шага свою армию.
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