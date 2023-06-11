Добавились почти 1000 оккупантов и 140 единиц техники. Генштаб обновил данные о потерях россиян
ВСУ набили танков, ББМ и артиллерии
Генштаб ЗСУ
Генеральный штаб ВСУ обновил данные об общих боевых потерях россиян, начиная с 24.02.22 по 11.06.23.
В частности, за минувшие сутки – 10 июня – было ликвидировано еще 980 оккупантов. Таким образом, потери личного состава армии РФ в настоящее время составляют около 215 640 человек.
Также в субботу было уничтожено 140 единиц военной техники.
Потери россиян в технике:
- танков - 3926 (+17) ед,
- боевых бронированных машин 7631 (+24) ед,
- артиллерийских систем 3736 (+19) ед,
- РСЗО - 601 (+1) ед,
- средства ПВО - 362 (+0) ед,
- самолетов - 314 (+0) ед,
- вертолетов - 299 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 3300 (+37),
- крылатые ракеты – 1183 (+7),
- корабли /катера - 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 6461 (+33) ед,
- специальная техника - 509 (+2)
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