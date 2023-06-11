Добавились почти 1000 оккупантов и 140 единиц техники. Генштаб обновил данные о потерях россиян

Генеральный штаб ВСУ обновил данные об общих боевых потерях россиян, начиная с 24.02.22 по 11.06.23.

В частности, за минувшие сутки – 10 июня – было ликвидировано еще 980 оккупантов. Таким образом, потери личного состава армии РФ в настоящее время составляют около 215 640 человек.

Также в субботу было уничтожено 140 единиц военной техники.

Потери россиян в технике:

танков - 3926 (+17) ед,

боевых бронированных машин 7631 (+24) ед,

артиллерийских систем 3736 (+19) ед,

РСЗО - 601 (+1) ед,

средства ПВО - 362 (+0) ед,

самолетов - 314 (+0) ед,

вертолетов - 299 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 3300 (+37),

крылатые ракеты – 1183 (+7),

корабли /катера - 18 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 6461 (+33) ед,

специальная техника - 509 (+2)

Читайте такжеРоссияне за субботу нанесли 92 авиаудара, наступали на трех направлениях