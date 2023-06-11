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Ночью над Днепропетровской областью сбили три российских беспилотника Shahed

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Также враг атаковал область из артиллерии

Ночью над Днепропетровской областью сбили три российских беспилотника Shahed

Фото: Повітряне командування "Схід"

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В ночь с 10 на 11 июня Силы обороны Украины сбили над Днепропетровской областью три российских беспилотника. Об этом сообщил глава областной военной администрации Сергей Лысак.

По его словам, дроны иранского производства Shahed успешно обезвредили бойцы Воздушного командования "Восток". Кроме того, ночью оккупанты атаковали регион из тяжелой артиллерии.

"Били из нее по Марганецкой общине в Никопольском районе. К счастью, людей не задело. Другие последствия атаки уточняются", – написал глава ОВА.

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В статье: война с россией дрон-камикадзе БПЛА
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