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Хорватия - Украина: смотреть онлайн бесплатно полуфинал ЧМ по сокке

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(3 голосов)

Держим кулаки за наших ребят

Хорватия - Украина: смотреть онлайн бесплатно полуфинал ЧМ по сокке

Скріншот з трансляції

UA-Футбол
Новина українською

Сборная Украины по сокке уже добралась до полуфинала Чемпионата мира. Сегодня определится, будет ли с медалями наша команда. На пути к решающему поединку "сине-желтых" ожидает битва с Хорватией. Поединок начнется в воскресенье, 11 июня, в 12.00 по Киеву.

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