Хорватия - Украина: смотреть онлайн бесплатно полуфинал ЧМ по сокке

Сборная Украины по сокке уже добралась до полуфинала Чемпионата мира. Сегодня определится, будет ли с медалями наша команда. На пути к решающему поединку "сине-желтых" ожидает битва с Хорватией. Поединок начнется в воскресенье, 11 июня, в 12.00 по Киеву.