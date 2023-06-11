Хорватия - Украина: смотреть онлайн бесплатно полуфинал ЧМ по сокке
Держим кулаки за наших ребят
Скріншот з трансляції
Сборная Украины по сокке уже добралась до полуфинала Чемпионата мира. Сегодня определится, будет ли с медалями наша команда. На пути к решающему поединку "сине-желтых" ожидает битва с Хорватией. Поединок начнется в воскресенье, 11 июня, в 12.00 по Киеву.
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