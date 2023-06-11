Разнесли вдребезги. ВИДЕО, как ВСУ накрыли колону россиян в Запорожской области

Издание Украинская Правда опубликовало видео, предоставленное источниками в разведке, как ВСУ ударили по российской военной колоне в Запорожской области.

Как сообщает издание, в результате обстрела оккупанты потеряли три артиллерийские системы, два топливозаправщика и восемь единиц разнообразной техники. Среди них – грузовик с боекомплектом, который сдетонировал после попадания.

В разведке отмечают, что на сегодняшний день оккупанты уже не могут чувствовать себя безопасно даже, якобы, в собственном тылу. Указывается, что удар произошел в поселке Заповитне Каменско-Днепровского района Запорожской области, потери понесла 83 бригада воздушно-десантных войск РФ.

салют БК знищеної колони ворога в Запорізькій області.

відео, надане УП розвідкою

епізод 2 pic.twitter.com/dofaTlkqm5 — Українська правда (@ukrpravda_news) June 10, 2023