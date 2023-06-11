Разнесли вдребезги. ВИДЕО, как ВСУ накрыли колону россиян в Запорожской области
Под удар попали оккупанты-десантники
Издание Украинская Правда опубликовало видео, предоставленное источниками в разведке, как ВСУ ударили по российской военной колоне в Запорожской области.
Как сообщает издание, в результате обстрела оккупанты потеряли три артиллерийские системы, два топливозаправщика и восемь единиц разнообразной техники. Среди них – грузовик с боекомплектом, который сдетонировал после попадания.
В разведке отмечают, что на сегодняшний день оккупанты уже не могут чувствовать себя безопасно даже, якобы, в собственном тылу. Указывается, что удар произошел в поселке Заповитне Каменско-Днепровского района Запорожской области, потери понесла 83 бригада воздушно-десантных войск РФ.
салют БК знищеної колони ворога в Запорізькій області.— Українська правда (@ukrpravda_news) June 10, 2023
відео, надане УП розвідкою
епізод 2 pic.twitter.com/dofaTlkqm5
знищення ворожої техніки в Запорізькій області.— Українська правда (@ukrpravda_news) June 10, 2023
відео, надане УП розвідкою.
епізод 1 pic.twitter.com/UjudfGuQjz
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