Силы обороны освободили село Благодатное в Донецкой области
Оккупанты не выдержали натиска ВСУ
Фото из свободных источников
Военнослужащие 68-й отдельной егерской бригады имени Олексы Довбуша во взаимодействии с соседними подразделениями Сил обороны Украины освободили село Благодатное Волновахского района Донецкой области.
"Оккупанты сопротивлялись до последнего, но не выдержали натиска безудержных "росомах", - отметили в 68-й бригаде.
Там уточнили, что во время операции бойцам удалось пленить российских военных. Полученная от них информация поможет в дальнейшей деоккупации территорий.
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Источник:Фейсбук 68 бригади ЗСУ
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Комментарии (3)
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Yurko-Zahid (Фредерик)
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Cassid (Kiev)
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