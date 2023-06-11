Силы обороны освободили село Благодатное в Донецкой области

Военнослужащие 68-й отдельной егерской бригады имени Олексы Довбуша во взаимодействии с соседними подразделениями Сил обороны Украины освободили село Благодатное Волновахского района Донецкой области.

"Оккупанты сопротивлялись до последнего, но не выдержали натиска безудержных "росомах", - отметили в 68-й бригаде.

Там уточнили, что во время операции бойцам удалось пленить российских военных. Полученная от них информация поможет в дальнейшей деоккупации территорий.