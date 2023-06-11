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Силы обороны освободили село Благодатное в Донецкой области

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(2 голосов)

Оккупанты не выдержали натиска ВСУ

Силы обороны освободили село Благодатное в Донецкой области

Фото из свободных источников

Новина українською

Военнослужащие 68-й отдельной егерской бригады имени Олексы Довбуша во взаимодействии с соседними подразделениями Сил обороны Украины освободили село Благодатное Волновахского района Донецкой области.

"Оккупанты сопротивлялись до последнего, но не выдержали натиска безудержных "росомах", - отметили в 68-й бригаде.

Там уточнили, что во время операции бойцам удалось пленить российских военных. Полученная от них информация поможет в дальнейшей деоккупации территорий.

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В статье: война с россией ВСУ
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Комментарии (3)
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Yurko-Zahid (Фредерик)
11.06.2023 в 14:51
На сьогоднішній мапі ISW Благодатне під контролем Росії, і жодного просування нашіх в тому напрямку нема. До Благодатного від нашіх позицій показано 5-6 км. Як часто оновлюють мапу ISW?
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Romerik (YNWA)
11.06.2023 в 15:41
Ти віриш мапі чи фото доказам? Та й на діпстейті вже є. На рахунок іншої цієї карти незнаю, але те що звільнили - факт
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Cassid (Kiev)
11.06.2023 в 14:20
Это не Бахмутский район
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