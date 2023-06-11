Златан Ибрагимович завершил карьеру: что вы знаете о шведском форварде? Квиз
Каков ваш самый памятный гол легендарного шведа? Пишите об этом в комментариях
Getty Images / Global Images Ukraine
После последнего тура Серии А 2022/23 шведский форвард "Милана" Златан Ибрагимович в 41-летнем возрасте решил повесить бутсы на гвоздь.
Сегодня мы вам предлагаем проверить, насколько хорошо вы знакомы с карьерой Златан, пройдя наш квиз.
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