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Златан Ибрагимович завершил карьеру: что вы знаете о шведском форварде? Квиз

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Каков ваш самый памятный гол легендарного шведа? Пишите об этом в комментариях

Златан Ибрагимович завершил карьеру: что вы знаете о шведском форварде? Квиз

Getty Images / Global Images Ukraine

Михаил Корнейчук Автор UA-Футбол
Новина українською

После последнего тура Серии А 2022/23 шведский форвард "Милана" Златан Ибрагимович в 41-летнем возрасте решил повесить бутсы на гвоздь.

Сегодня мы вам предлагаем проверить, насколько хорошо вы знакомы с карьерой Златан, пройдя наш квиз.

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