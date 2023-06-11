Златан Ибрагимович завершил карьеру: что вы знаете о шведском форварде? Квиз

После последнего тура Серии А 2022/23 шведский форвард "Милана" Златан Ибрагимович в 41-летнем возрасте решил повесить бутсы на гвоздь.

Сегодня мы вам предлагаем проверить, насколько хорошо вы знакомы с карьерой Златан, пройдя наш квиз.