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Украина вышла в финал чемпионата мира по socca

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Выиграть удалось с минимальным счетом

Украина вышла в финал чемпионата мира по socca

Скріншот з трансляції

Новина українською

Украина вышла в финал чемпионата мира по socca. Сборная Украины выиграла матч 1/2 финала на ЧМ-2023, проходящем в немецком Эссене.

В полуфинале сине-желтые победили сборную Хорватии (1:0). Единственный гол забил Николай Кодацкий на 20+1 минуте.

В финале соперником Украины будет победитель матча между Мексикой и Казахстаном. Этот матч и игра за бронзу пройдут вечером 11 июня, начиная с 19:00 по Киеву.

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В статье: Германия сборная Украины
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