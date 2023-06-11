Украина вышла в финал чемпионата мира по socca
Выиграть удалось с минимальным счетом
Скріншот з трансляції
Украина вышла в финал чемпионата мира по socca. Сборная Украины выиграла матч 1/2 финала на ЧМ-2023, проходящем в немецком Эссене.
В полуфинале сине-желтые победили сборную Хорватии (1:0). Единственный гол забил Николай Кодацкий на 20+1 минуте.
В финале соперником Украины будет победитель матча между Мексикой и Казахстаном. Этот матч и игра за бронзу пройдут вечером 11 июня, начиная с 19:00 по Киеву.
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