Бойцы бригады НГУ "Азов" во время наступательных действий на одном из направлений взяли в плен снайпера из подразделения "шторм-z", формируемого из заключенных, которых вооружают, тренируют и отправляют в Украину.

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На видео допроса пленный сообщает, что зовут его Виталий Щеголь, 1990 года рождения, из города Шерабад. У него было пять судимостей за кражи, разбой и хранение наркотиков. Сидел в Кемеровской области, где подписал контракт с подразделением Шторм-z2. Писал заявление на имя путина на помилование. В мае поехал в Луганскую область на учебу в должности снайпера, 8 июня вышел на задание, а уже 10 июня попал в плен.

В своем сообщении Азов призвал россиян не сопротивляться и сдаваться в плен, ведь это единственный шанс сохранить жизнь, и впоследствии быть обмененными и вернуться домой.

"Мы и дальше будем продолжать пополнять обменный фонд. Благодаря профессиональным действиям младших офицеров и храбрости солдат "Азов" в тяжелых боях продолжает двигаться вперед и освобождать оккупированные территории", отметили в бригаде.