Украина - Казахстан: смотреть онлайн бесплатно финал ЧМ по сокке

Сборная Украины по сокке провела очень мощный Чемпионат мира. На пути в финал наша команда прошла групповой этап без потерь очков, а затем преодолела четыре стадии плей-офф. К слову, Украина и Казахстан играли в одной группе на турнире этого года, и тогда украинцы уверенно победили 6:2. Удастся ли повторно одолеть казахстанцев?

Финал ЧМ по сокке состоится в воскресенье, 11 июня, и начнется в 21:00.