Украина уступила Казахстану в финале ЧМ по сокке
Досадное поражение
Фото: instagram.com/internationalsoccafed / Автор невідомий
Сборная Украины по сокке потерпела поражение в финальном поединке Чемпионата мира 2023 в Германии. Украинская команда проиграла в серии буллитов Казахстану.
Начало матча сложилось для украинцев не лучшим образом: уже к 13 минуте счет на табло стал 0:2 в пользу соперника. Однако еще до завершения первого тайма "сине-желтым" удалось отыграть один гол. Второй тайм оказался нервным и в попытках наших ребят забить. После нескольких нереализованных моментов, наконец, Украине дальним ударом удалось восстановить паритет в счете. Игра перешла в серию буллитов (по три удара у каждой команды), где Украина первой повела и имела шанс закрывать игру, но "чемпионский буллит" не реализовала. Четвертые удары стали решающими: наша сборная его не реализовала, Казахстан – забил.
Напомним, что год назад сборная Украины добралась до четвертьфинала, а сейчас смогла улучшить этот результат.
Сокко. ЧМ-2023. Финал
Украина – Казахстан 2:2 (бул. 1:2)
Голы: Мельник 18, Мельник 37 – Елемесов 9, Мурзабеков 13
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