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Украина уступила Казахстану в финале ЧМ по сокке

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(1 голосов)

Досадное поражение

Украина уступила Казахстану в финале ЧМ по сокке

Фото: instagram.com/internationalsoccafed / Автор невідомий

UA-Футбол
Новина українською

Сборная Украины по сокке потерпела поражение в финальном поединке Чемпионата мира 2023 в Германии. Украинская команда проиграла в серии буллитов Казахстану.

Начало матча сложилось для украинцев не лучшим образом: уже к 13 минуте счет на табло стал 0:2 в пользу соперника. Однако еще до завершения первого тайма "сине-желтым" удалось отыграть один гол. Второй тайм оказался нервным и в попытках наших ребят забить. После нескольких нереализованных моментов, наконец, Украине дальним ударом удалось восстановить паритет в счете. Игра перешла в серию буллитов (по три удара у каждой команды), где Украина первой повела и имела шанс закрывать игру, но "чемпионский буллит" не реализовала. Четвертые удары стали решающими: наша сборная его не реализовала, Казахстан – забил.

Напомним, что год назад сборная Украины добралась до четвертьфинала, а сейчас смогла улучшить этот результат.

Сокко. ЧМ-2023. Финал
Украина – Казахстан 2:2 (бул. 1:2)
Голы: Мельник 18, Мельник 37 – Елемесов 9, Мурзабеков 13

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В статье: сокка
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Комментарии (3)
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brat5 (Киев)
11.06.2023 в 22:06
Гуляли пузаті мажори проти худих спортсменів.. на понт не взяли.. позор
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Prideman (Lviv)
11.06.2023 в 22:05
Слів немає, одні матюки ...винести казахів в групі 6-2 і пограти фінал...то просто ппц...так бездарно бити буліти
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0
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alexrico11 (Кривий Ріг)
11.06.2023 в 22:41
буліт який був забитий з третьої спроби це щось. Шкода що наш воротар не взяв передостанній казаський буліт з другої спроби.
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