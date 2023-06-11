Из Мариуполя, из-под Бахмута и ЧАЭС. В рамках очередного обмена в Украину вернулись 95 защитников
Наши ребята вернулись домой
Telegram: Андрій Єрмак
Сегодня, 11 июня, состоялся очередной обмен пленными.
В Офисе Президента Украины сообщили, что домой вернулись 95 наших людей. В списке есть воины ВСУ, Нацгвардии и пограничники. Среди них 93 рядовых и сержантов, и два офицера.
Среди украинских защитников есть пленные из Мариуполя, ЧАЭС, острова Змеиный, из-под Бахмута, а также защитники "Азовстали". К тому же удалось вернуть участников спецоперации, которые летели на вертолете в окруженный Мариуполь, на "Азовсталь".
Сообщается, что многие люди, которых вернули, находились в плену с ранениями.
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Источник:Telegram: Андрій Єрмак
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