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Украина разгромила Хорватию в рамках Золотой Евролиги по волейболу и досрочно вышла в Финал четырех

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Все матчи турнира команда выигрывает в трех сетах

Украина разгромила Хорватию в рамках Золотой Евролиги по волейболу и досрочно вышла в Финал четырех

Фото: cev.eu

Новина українською

Сегодня прошел матч между Украиной и Хорватией в рамках четвертого тура Золотой Евролиги по волейболу среди мужчин. "Желто-синие" разгромили Хорватию в трех сетах и досрочно вышли в Финал четырех.

В первом сете счет между командами составил 17:25 в пользу Украины. Они уверенно обыграли соперников за 22 минуты с разницей в 8 очков. Во втором сете "желто-синие" одержали победу 25:21 благодаря преимуществу в начале. Третий завершился со счетом 25:22. Команды по очереди выходили вперед, но финальный результат за Украиной.

Предыдущие три матча команда сыграла против Северной Македонии, Хорватии и Бельгии, где подопечные Угиса Крастиньша также победили в трех сетах.

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В статье: сборная Украины по волейболу Золотая евролига по волейболу
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