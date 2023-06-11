Украина разгромила Хорватию в рамках Золотой Евролиги по волейболу и вышла в Финал четырех

Украина в рамках четвертого тура Золотой Евролиги разгромила Хорватию и досрочно вышла в Финал четырех.

В первом сете счет между командами составил 17:25 в пользу Украины. Они уверенно обыграли соперников за 22 минуты с разницей в 8 очков. Во втором сете "желто-синие" одержали победу 25:21 благодаря преимуществу в начале. Третий завершился со счетом 25:22. Команды по очереди выходили вперед, но финальный результат за Украиной.

Предыдущие три матча команда сыграла против Северной Македонии, Хорватии и Бельгии, где подопечные Угиса Крастиньша также победили в трех сетах.

Золотая Евролига 2023 года. Мужчины

Группа В. Четвертый тур. 11 июня

Задар (Хорватия)

Хорватия - Украина

0:3 (17:25, 21:25, 22:25)