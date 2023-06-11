Украина разгромила Хорватию в рамках Золотой Евролиги по волейболу и вышла в Финал четырех
Все матчи турнира команда выигрывает в трех сетах
Фото: cev.eu
Украина в рамках четвертого тура Золотой Евролиги разгромила Хорватию и досрочно вышла в Финал четырех.
В первом сете счет между командами составил 17:25 в пользу Украины. Они уверенно обыграли соперников за 22 минуты с разницей в 8 очков. Во втором сете "желто-синие" одержали победу 25:21 благодаря преимуществу в начале. Третий завершился со счетом 25:22. Команды по очереди выходили вперед, но финальный результат за Украиной.
Предыдущие три матча команда сыграла против Северной Македонии, Хорватии и Бельгии, где подопечные Угиса Крастиньша также победили в трех сетах.
Золотая Евролига 2023 года. Мужчины
Группа В. Четвертый тур. 11 июня
Задар (Хорватия)
Хорватия - Украина
0:3 (17:25, 21:25, 22:25)
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