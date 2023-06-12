Силы обороны Украины деоккупировали еще один населенный пункт в Донецкой области

Силы обороны Украины на юге продвинулись по двум направлениям от 300 до 1500 метров. Об этом на своей странице в телеграме сообщила заместительница Министра обороны Украины Анна Маляр.

Также Маляр сообщила, что украинские войска продолжают штурмовые действия.

"Есть успех в районе Берховского водохранилища. Продвинулись вперед на 250 м. На юге есть продвижение по двум направлениям от 300 до 1500 метров", - говорится в заявлении Маляр.

Кроме того, заместительница сообщила о деоккупации населенного пункта Макаровка на Донетчине. Он находится рядом с ранее освобожденным Благодатным .

По словам Маляр, на направлениях где украинские войска в обороне, ни одной позиции не потеряно.