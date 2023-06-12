Силы обороны Украины деоккупировали еще один населенный пункт в Донецкой области
Украинские войска продолжают штурмовые действия
Лукашук Telegram-канал
Силы обороны Украины на юге продвинулись по двум направлениям от 300 до 1500 метров. Об этом на своей странице в телеграме сообщила заместительница Министра обороны Украины Анна Маляр.
Также Маляр сообщила, что украинские войска продолжают штурмовые действия.
"Есть успех в районе Берховского водохранилища. Продвинулись вперед на 250 м. На юге есть продвижение по двум направлениям от 300 до 1500 метров", - говорится в заявлении Маляр.
Кроме того, заместительница сообщила о деоккупации населенного пункта Макаровка на Донетчине. Он находится рядом с
По словам Маляр, на направлениях где украинские войска в обороне, ни одной позиции не потеряно.
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