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Силы обороны Украины деоккупировали еще один населенный пункт в Донецкой области

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Украинские войска продолжают штурмовые действия

Силы обороны Украины деоккупировали еще один населенный пункт в Донецкой области

Лукашук Telegram-канал

UA-Футбол
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Силы обороны Украины на юге продвинулись по двум направлениям от 300 до 1500 метров. Об этом на своей странице в телеграме сообщила заместительница Министра обороны Украины Анна Маляр.

Также Маляр сообщила, что украинские войска продолжают штурмовые действия.

"Есть успех в районе Берховского водохранилища. Продвинулись вперед на 250 м. На юге есть продвижение по двум направлениям от 300 до 1500 метров", - говорится в заявлении Маляр.

Кроме того, заместительница сообщила о деоккупации населенного пункта Макаровка на Донетчине. Он находится рядом с ранее освобожденным Благодатным.

По словам Маляр, на направлениях где украинские войска в обороне, ни одной позиции не потеряно.

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В статье: война с россией Анна Маляр
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