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"Не ПВО". В Мелитополе к россиянам пожаловала бавовна, также взрывы слышали еще в одном городе

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Информация от многих источников

"Не ПВО". В Мелитополе к россиянам пожаловала бавовна, также взрывы слышали еще в одном городе

Фото из открытых источников

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В ночь на понедельник, 12 июня, во временно оккупированном россиянами Мелитополе прогремели взрывы. Об этом сообщается в Telegram-канале партизанского движения "Атеш". Также известно о звуках взрывов в городе Токмак. Информацию подтвердил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

Городской голова Мелитополя Иван Федоров выложил в своем Telegram-канале интересный стикер с подписью "Скоро встретимся": Ранее Федоров сообщил, что российские оккупанты увеличили количество блокпостов в городе и все чаще проводят обыски у местных жителей.

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В статье: война с россией Петр Андрющенко Иван Федоров бавовна
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