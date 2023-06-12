Украинские защитники освободили еще один населенный пункт в Донецкой области
"Сегодня государственный флаг снова развевается над Сторожевым"
Ганна Маляр
Одесские морпехи в рамках контрнаступательных действий освободили село Сторожевое Донецкой области, которое находилось в оккупации с марта 2022 года. В результате зачистки населенного пункта было уничтожено около полусотни российских оккупантов, четверо взяты в плен. В пресс-службе 35-й отдельной бригады морской пехоты им. контр-адмирала Михаила Остроградского отметили:
"Сегодня государственный флаг снова развевается над Сторожевым, и так будет с каждым населенным пунктом, пока мы не освободим всю украинскую землю".
Сторожевое находится возле Благодатного и Нескучного. Эти населенные пункты были освобождены недавно.
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