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Ликвидировано еще полтысячи оккупантов. Генштаб обновил данные о потерях армии РФ

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Техники на этот раз меньше, чем в предыдущие дни

Ликвидировано еще полтысячи оккупантов. Генштаб обновил данные о потерях армии РФ

Zelenskiy Official

Новина українською

Генеральный штаб ВСУ обновил данные об общих боевых потерях россиян с 24.02.22 по 12.06.23.

За воскресенье, 11 июня было ликвидировано еще 540 окупантов. Таким образом, потери личного состава армии РФ составляют около 216180 (+540) человек.

Также за минувшие сутки было уничтожено 38 единиц техники, в том числе десять артиллерийских систем.

Потери россиян в технике:

  • танков - 3931 (+5) ед,
  • боевых бронированных машин - 7636 (+5) ед,
  • артиллерийских систем - 3746 (+10) ед,
  • РСЗО - 601 (+0) ед,
  • средства ПВО - 362 (+0) ед,
  • самолетов - 314 (+0) ед,
  • вертолетов - 299 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3307 (+7),
  • крылатые ракеты – 1183 (+0),
  • корабли /катера - 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 6471 (+10) ед,
  • специальная техника – 510 (+1).

В утренней сводке Генштаба сообщается, что авиация сил обороны Украины за минувшие сутки нанесла 6 ударов по районам сосредоточения личного состава противника. Подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ в то же время поразили 2 пункта управления, 2 артиллерийских подразделения на огневых позициях и радиолокационную станцию врага.

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В статье: война с россией Генштаб ЗСУ
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