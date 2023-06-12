Ликвидировано еще полтысячи оккупантов. Генштаб обновил данные о потерях армии РФ

Генеральный штаб ВСУ обновил данные об общих боевых потерях россиян с 24.02.22 по 12.06.23.

За воскресенье, 11 июня было ликвидировано еще 540 окупантов. Таким образом, потери личного состава армии РФ составляют около 216180 (+540) человек.

Также за минувшие сутки было уничтожено 38 единиц техники, в том числе десять артиллерийских систем.

Потери россиян в технике:

танков - 3931 (+5) ед,

боевых бронированных машин - 7636 (+5) ед,

артиллерийских систем - 3746 (+10) ед,

РСЗО - 601 (+0) ед,

средства ПВО - 362 (+0) ед,

самолетов - 314 (+0) ед,

вертолетов - 299 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 3307 (+7),

крылатые ракеты – 1183 (+0),

корабли /катера - 18 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 6471 (+10) ед,

специальная техника – 510 (+1).

В утренней сводке Генштаба сообщается, что авиация сил обороны Украины за минувшие сутки нанесла 6 ударов по районам сосредоточения личного состава противника. Подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ в то же время поразили 2 пункта управления, 2 артиллерийских подразделения на огневых позициях и радиолокационную станцию врага.