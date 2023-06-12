Ликвидировано еще полтысячи оккупантов. Генштаб обновил данные о потерях армии РФ
Техники на этот раз меньше, чем в предыдущие дни
Zelenskiy Official
Генеральный штаб ВСУ обновил данные об общих боевых потерях россиян с 24.02.22 по 12.06.23.
За воскресенье, 11 июня было ликвидировано еще 540 окупантов. Таким образом, потери личного состава армии РФ составляют около 216180 (+540) человек.
Также за минувшие сутки было уничтожено 38 единиц техники, в том числе десять артиллерийских систем.
Потери россиян в технике:
- танков - 3931 (+5) ед,
- боевых бронированных машин - 7636 (+5) ед,
- артиллерийских систем - 3746 (+10) ед,
- РСЗО - 601 (+0) ед,
- средства ПВО - 362 (+0) ед,
- самолетов - 314 (+0) ед,
- вертолетов - 299 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 3307 (+7),
- крылатые ракеты – 1183 (+0),
- корабли /катера - 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 6471 (+10) ед,
- специальная техника – 510 (+1).
В утренней сводке Генштаба сообщается, что авиация сил обороны Украины за минувшие сутки нанесла 6 ударов по районам сосредоточения личного состава противника. Подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ в то же время поразили 2 пункта управления, 2 артиллерийских подразделения на огневых позициях и радиолокационную станцию врага.
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