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Взятый в плен солдат ЧВК Вагнер отказался от обмена и вступил в РДК

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Захваченные в Белгородской области РФ пленные возвращены в Россию

Взятый в плен солдат ЧВК Вагнер отказался от обмена и вступил в РДК

фото из соцсетей

Новина українською

Военнослужащие РФ, взятые в плен во время рейда РДК в Белгородскую область, были возвращены по обмену в Россию, как сообщает пресс-служба РДК на своем Telegram-канале.

"РДК держит слово, данное русским солдатам, сложившим оружие в боях у Новой Таволжанки! После оказания надлежащей медицинской помощи бойцы были переданы российской стороне на границе Сумской и Белгородской областей".

Командир РДК, Денис WhiteRex, присутствовал на процедуре обмена пленными. Всем солдатам была предложена возможность добровольно вступить в ряды РДК. Один из пленных, ранее воевавший в рядах ЧВК "Вагнер", отказался от обмена и изъявил желание стать бойцом РДК. Отмечается, что после соответствующих проверок РДК "будут рады представить ему возможность воевать в своих рядах".

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В статье: война с россией ЧВК Вагнер Русский добровольческий корпус
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