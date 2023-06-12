Взятый в плен солдат ЧВК Вагнер отказался от обмена и вступил в РДК

Военнослужащие РФ, взятые в плен во время рейда РДК в Белгородскую область, были возвращены по обмену в Россию, как сообщает пресс-служба РДК на своем Telegram-канале.

"РДК держит слово, данное русским солдатам, сложившим оружие в боях у Новой Таволжанки! После оказания надлежащей медицинской помощи бойцы были переданы российской стороне на границе Сумской и Белгородской областей".

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Командир РДК, Денис WhiteRex, присутствовал на процедуре обмена пленными. Всем солдатам была предложена возможность добровольно вступить в ряды РДК. Один из пленных, ранее воевавший в рядах ЧВК "Вагнер", отказался от обмена и изъявил желание стать бойцом РДК. Отмечается, что после соответствующих проверок РДК "будут рады представить ему возможность воевать в своих рядах".