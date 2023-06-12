Leopard 2, ракеты Taurus и прочее. В МИД Украины попросили Германию увеличить поставки вооружений

Как пишет NTV в своем свежем материале, украинское контрнаступление на юге и востоке страны – в разгаре. Заместитель министра иностранных дел Украины Андрей Мельник просит предоставить ВСУ больше танков немецкого производства.

Учитывая уничтожение танков, поставленных западными союзниками в ходе боевых действий в Украине, в Киеве снова раздаются призывы о предоставлении большей поддержки, особенно со стороны Германии.

"Украинской армии крайне необходимо гораздо больше западных боевых танков, боевых машин пехоты и другой бронетехники", – заявил заместитель министра иностранных дел Украины Андрей Мельник в интервью берлинскому изданию "Tagesspiegel". "Каждый Leopard 2 буквально на вес золота для решающего наступления", – добавил бывший посол Украины в Берлине.

По его мнению, Бундесвер в состоянии предоставить больше, чем 18 уже поставленных машин из своих запасов, танков насчитывается более 300, сказал Мельник. Нынешнее количество можно было бы "утроить, не ставя под угрозу обороноспособность Германии", считает бывший посол. Мельник также попросил передать украинской армии "еще 60 боевых машин пехоты Marder".

Мельник также снова обратился к Германии с просьбой предоставить дальнобойные крылатые ракеты "Таурус" и помочь укрепить украинские воздушные силы. Украина "ждет стратегического решения Германии относительно активного участия в истребительной коалиции, немедленного предоставления возможности обучения украинских пилотов на истребителях "Еврофайтер" и предоставления части из более чем 130 самолетов".