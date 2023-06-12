Производитель Patriot пообещал передачу Украине дополнительных ЗРК – известны сроки и кол-во систем ПВО

Компания Raytheon Technologies, которая является производителем систем противовоздушной обороны Patriot, планирует значительно нарастить объемы производства. Об этом заявил исполнительный директор компании Грег Гейс, его цитирует The Wall Street Journal.

По его словам, компания планирует увеличить производство до 12 систем в год. Raytheon Technologies планирует поставить Украине еще пять систем до конца следующего года.

"Мы были очень удивлены его эффективностью. Украина доработала программное обеспечение Patriot, чтобы он мог отслеживать и уничтожать гиперзвуковые ракеты, летящие вдвое быстрее, чем было задумано".

Напомним, 1 июня по прибытии на саммит Европейского политического сообщества в Молдове президент Украины Владимир Зеленский выступил за создание "коалиции Patriot". Эту инициативу поддержал премьер Нидерландов.

На сегодня Украина располагает двумя батареями Patriot, которые передали США и Нидерланды. Каждая из них включает восемь пусковых установок и другое необходимое оборудование.

WSJ пишет, что Украина располагает как ракетами PAC-2, которые используют заряд взрывчатого вещества для поражения целей, так и PAC-3, которые уничтожают ракету или самолет на высокой скорости.