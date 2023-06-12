  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Производитель Patriot пообещал передачу Украине дополнительных ЗРК – известны сроки и кол-во систем ПВО
В тренде

Производитель Patriot пообещал передачу Украине дополнительных ЗРК – известны сроки и кол-во систем ПВО

Общие новости
(1 голосов)

Украина доработала программное обеспечение системы

Производитель Patriot пообещал передачу Украине дополнительных ЗРК – известны сроки и кол-во систем ПВО

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Компания Raytheon Technologies, которая является производителем систем противовоздушной обороны Patriot, планирует значительно нарастить объемы производства. Об этом заявил исполнительный директор компании Грег Гейс, его цитирует The Wall Street Journal.

По его словам, компания планирует увеличить производство до 12 систем в год. Raytheon Technologies планирует поставить Украине еще пять систем до конца следующего года.

"Мы были очень удивлены его эффективностью. Украина доработала программное обеспечение Patriot, чтобы он мог отслеживать и уничтожать гиперзвуковые ракеты, летящие вдвое быстрее, чем было задумано".

Напомним, 1 июня по прибытии на саммит Европейского политического сообщества в Молдове президент Украины Владимир Зеленский выступил за создание "коалиции Patriot". Эту инициативу поддержал премьер Нидерландов.

На сегодня Украина располагает двумя батареями Patriot, которые передали США и Нидерланды. Каждая из них включает восемь пусковых установок и другое необходимое оборудование.

WSJ пишет, что Украина располагает как ракетами PAC-2, которые используют заряд взрывчатого вещества для поражения целей, так и PAC-3, которые уничтожают ракету или самолет на высокой скорости.

Читайте такжеLeopard 2, ракеты Taurus и прочее. В МИД Украины попросили Германию увеличить поставки вооружений

По теме
yellow-arrow
В Восточной группировке войск рассказали об успехах ВСУ под Бахмутом
yellow-arrow
Блиндажи в полный рост и куча БК. Воины ВСУ показали ВИДЕО с захваченной позиции россиян
yellow-arrow
Россия готовит техногенную катастрофу во временно оккупированном Крыму – ГУР
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с россией Patriot
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
WSJ

Популярное сейчас

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде