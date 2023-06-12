Вооруженные Силы Украины освободили населенный пункт на границе Донецкой и Запорожской областей

В рамках оборонительной операции совместными действиями механизированного подразделения и подразделением Запорожской отдельной бригады территориальной обороны было освобождено от оккупантов село Новодаровка.

Соответствующая публикация появилась на официальных страницах бригады в понедельник, 12 июня. Воины подчеркнули, что операция была проведена еще 4-го числа – ранее официально об этом не сообщалось.

Многочисленные попытки врага вернуть населенный пункт под контроль, которые длились несколько суток, не имели успехов, как отмечают украинские защитники.

"Подразделения бригады продолжают наращивать успех! Победа будет за нами!"