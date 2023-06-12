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Россия готовит техногенную катастрофу во временно оккупированном Крыму – ГУР

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Информация от разведки

Россия готовит техногенную катастрофу во временно оккупированном Крыму – ГУР

ГУР

Новина українською

Во временно оккупированном Армянске на севере Крымского полуострова россияне готовят к эвакуации как представителей оккупационной администрации, так и местное население. Из-за совершенного врагом теракта на Каховской ГЭС и, как следствие, отсутствия воды в Северо-Крымском канале процессы производства на заводе "Крымский титан" в Армянске нарушены до критического уровня.

Восстановить работу в минимально надлежащем режиме россияне считают невозможным, отмечают в ГУР. На территории временно оккупированного Армянска циркулирует информация о вероятной остановке "Крымского титана". В то же время инженерные подразделения оккупационной армии в течение последних нескольких дней минируют цеха предприятия, которые сейчас продолжают работать, а также закладывают взрывчатку на заводской и прилегающей территории.

Теракт на предприятии "Крымский титан", к которому готовятся российские захватчики, будет означать искусственную техногенную катастрофу, ужасную по своим последствиям. На холодильном оборудовании "Крымского титана" используется около 200 тонн технологического аммиака. В случае взрыва на заводе аммиачное облако, в зависимости от направления ветра, накроет близлежащие районы за полчаса. Под угрозой прежде всего окажутся оккупированные Армянск, Красноперекопский район и южные районы Херсонщины.

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В статье: война с россией ГУР
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Источник:
ГУР

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