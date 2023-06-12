Блиндажи в полный рост и куча БК. Воины ВСУ показали ВИДЕО с захваченной позиции россиян
Кадры от спецназовцев
Омега
Бойцы спецподразделения НГУ "Омега" на своем Telegram-канале выложили видео, благодаря которому можно понять, насколько сильно были укреплены российские оккупанты на одной из позиций. Сделал репост видео себе в Twitter известный OSINT-исследователь Necro Mancer:
"Укреплялись так укреплялись. Там в полный рост нарыто еще. Перекрытия нет, конечно. Видно, жить хотели. Хочешь жить – копай. Спонсируют. Пулеметы забрали, остальное бросили".
На отбитых у рашистов позициях https://t.co/7Oz31L6Sxf #всу #RussianUkrainianWar pic.twitter.com/YqdEZP4FPj— Necro Mancer (@666_mancer) June 12, 2023
"Омега" – отдельные отряды специального назначения Национальной гвардии Украины, созданные в первую очередь для борьбы с терроризмом на территории Украины. С 2014 года привлекаются к активным боевым действиям в российско-украинской войне.
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Necro Mancer (в Твиттере – @666_mancer) – анонимный OSINT-исследователь, занимающийся установлением, документацией и анализом событий российско-украинской войны, в частности ведет поименную базу данных по потерям россиян и коллаборационистов. Материалы исследователя использовали ряд СМИ и организаций.
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