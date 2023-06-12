  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Блиндажи в полный рост и куча БК. Воины ВСУ показали ВИДЕО с захваченной позиции россиян
В тренде

Блиндажи в полный рост и куча БК. Воины ВСУ показали ВИДЕО с захваченной позиции россиян

Общие новости
Обновлено
(1 голосов)

Кадры от спецназовцев

Блиндажи в полный рост и куча БК. Воины ВСУ показали ВИДЕО с захваченной позиции россиян

Омега

Новина українською

Бойцы спецподразделения НГУ "Омега" на своем Telegram-канале выложили видео, благодаря которому можно понять, насколько сильно были укреплены российские оккупанты на одной из позиций. Сделал репост видео себе в Twitter известный OSINT-исследователь Necro Mancer:

"Укреплялись так укреплялись. Там в полный рост нарыто еще. Перекрытия нет, конечно. Видно, жить хотели. Хочешь жить – копай. Спонсируют. Пулеметы забрали, остальное бросили".

"Омега" – отдельные отряды специального назначения Национальной гвардии Украины, созданные в первую очередь для борьбы с терроризмом на территории Украины. С 2014 года привлекаются к активным боевым действиям в российско-украинской войне.

Necro Mancer (в Твиттере – @666_mancer) – анонимный OSINT-исследователь, занимающийся установлением, документацией и анализом событий российско-украинской войны, в частности ведет поименную базу данных по потерям россиян и коллаборационистов. Материалы исследователя использовали ряд СМИ и организаций.

По теме
yellow-arrow
В Восточной группировке войск рассказали об успехах ВСУ под Бахмутом
yellow-arrow
Россия готовит техногенную катастрофу во временно оккупированном Крыму – ГУР
yellow-arrow
Легенда Арсенала возглавит команду Зинченко в благотворительном матче в поддержку Украины
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде