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В Восточной группировке войск рассказали об успехах ВСУ под Бахмутом

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Есть продвижение и лидерство в контрбатарейной борьбе

В Восточной группировке войск рассказали об успехах ВСУ под Бахмутом

Getty Images_

Новина українською

Украинские защитники продвинулись на флангах на Бахмутском направлении на расстояние от 250 до 700 метров, об этом сообщил представитель Восточного управления войск ВСУ Сергей Череватый.

"На Бахмутском направлении продолжаются позиционные бои. Враг пытается, но безрезультатно, также пробовать контратаковать. За эти сутки произошло всего три боевых столкновения на этом направлении, 249 раз враг бил по нашим позициям различными типами артиллерии, 2 авианалета совершил. Мы в свою очередь продолжали контратаковать там, где были возможности, и на флангах прошли от 250 до 700 метров, подвинув врага".

При этом, по его словам, украинские военные уничтожили 66 российских захватчиков, еще 86 ранили, троих взяли в плен.

"Также были уничтожены две боевые машины пехоты врага, две боевые машины десанта, БТР, два самоходных миномета "Нона", гаубица Д-30, противотанковый ракетный комплекс и полевой склад с боеприпасами".

Также в эфире общенационального телемарафона Сергей Череватый отметил, что украинские военные пытаются побеждать мастерством превосходящие силы противника. Украинские бойцы максимально выжимают все ресурсы у врага – "наши защитники сейчас номер 1 в мире в контрбатарейной борьбе".

"Поэтому наши воины, используя средства разведки и западную технику, максимально выжимают из них все. И делают все, чтобы наша контрбатарейная борьба была максимально эффективной".

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В статье: война с россией Бахмут Сергей Череватый
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