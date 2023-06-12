Медведев в День России выпил лишнего и опубликовал фото Майдана Незалежності с флагом РФ - ФОТО
Поговаривают, что у экс-президента России серьёзные проблемы с алкоголем
фото из свободных источников
Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в День России, который отмечают 12 июня, опубликовал фото Майдана Независимости с прифотошопленным флагом РФ.
Фото он обнародовал в Telegram.
"Майдан незалежності. Скоро – площадь России", - говорится в сообщении.
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Комментарии (2)
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vlad920 (I-F)
12.06.2023 в 17:33
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fanatSD (донецк)
12.06.2023 в 16:19
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