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Медведев в День России выпил лишнего и опубликовал фото Майдана Незалежності с флагом РФ - ФОТО

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Медведев в День России выпил лишнего и опубликовал фото Майдана Незалежності с флагом РФ - ФОТО

фото из свободных источников

Новина українською

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в День России, который отмечают 12 июня, опубликовал фото Майдана Независимости с прифотошопленным флагом РФ.

Фото он обнародовал в Telegram.

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"Майдан незалежності. Скоро – площадь России", - говорится в сообщении.

Медведев в День России выпил лишнего и опубликовал фото Майдана Незалежності с флагом РФ - ФОТО - изображение 1
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В статье: война с россией
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Комментарии (2)
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vlad920 (I-F)
12.06.2023 в 17:33
Для чого з великих літер пишете??
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fanatSD (донецк)
12.06.2023 в 16:19
е.....и нет покоя.у одного маразм,по второму плачет палата №6
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