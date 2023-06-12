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В Украине День победы над нацизмом будут праздновать 8 мая. Зеленский подписал закон

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В Украине День победы над нацизмом будут праздновать 8 мая. Зеленский подписал закон

Julia Kochetova / DER SPIEGEL

Новина українською

В Украине будут отмечать День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне 8 мая - в день капитуляции нацистской Германии.

Об этом сообщается на сайте Верховнйо Рады на карточке законопроекта.

Так, сегодня президент Владимир Зеленский подписал закон, согласно которому будут чтить память павших во Второй мировой войне 8 мая.

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8 мая 1945 года капитулировала нацистская Германия. Именно в этот день отмечают победу над нацизмом по всей Европе и цивилизованном демократическом мире.

Отметим, что перенести празднование Дня памяти и победы над нацизмом предложил Зеленский.

Президент Украины предложил установить перенести праздноваться Дню Европы, которое раньше отмечали в третью субботу мая, на 9 мая, чтобы подтвердить непоколебимую поддержку Украины со стороны ЕС.

Так, в 2023 году Украина впервые отметила этот день вместе со странами ЕС. На празднование в Киев даже приехала президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен.

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В статье: война с россией Владимир Зеленский
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