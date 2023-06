Ветеран ВВС США спел "Ой у лузі червона калина" во время благотворительного сбора - ВИДЕО

Марк Линдквист – известная личность в США. Он родился в Южной Корее, но был усыновлен американцами, когда ему еще и года не было. После учебы вступил в ряды армии США, воевал в составе военно-воздушных сил в Афганистане.

После завершения службы стал мотиватором. Выступал на крупнейших американских компаниях (McDonald's, Walmart, Starbucks, IBM) и на спортивных событиях (НБА, НФЛ, МЛБ).

А с марта 2022 Марк Линдквист активно помогает Украине бороться с российскими оккупантами. Он волонтерит по всей стране и регулярно летает в США, чтобы организовать благотворительные сборы. На одном из таких Марк спел "Ой у лузі червона калина". И у него получилось очень вдохновенно!

THE WORLD’S BIGGEST DEFENSE INDUSTRY PROFESSIONALS STAND WITH #UKRAINE! 1700 U.S. Defense contractors showed their steadfast support for Ukraine as I led them in Oy U Luzi Chervona Kalyna inspired by #Boombox #UkraineRussiaWar #UkraineWillWin #NAFO #NAFOFellas #Fellas ???????? pic.twitter.com/sS3mDocPLF