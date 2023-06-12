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Ветеран ВВС США спел "Ой у лузі червона калина" во время благотворительного сбора - ВИДЕО

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Как после такого не задонатить!

Ветеран ВВС США спел "Ой у лузі червона калина" во время благотворительного сбора - ВИДЕО

UA-Футбол
Новина українською

Марк Линдквист – известная личность в США. Он родился в Южной Корее, но был усыновлен американцами, когда ему еще и года не было. После учебы вступил в ряды армии США, воевал в составе военно-воздушных сил в Афганистане.

После завершения службы стал мотиватором. Выступал на крупнейших американских компаниях (McDonald's, Walmart, Starbucks, IBM) и на спортивных событиях (НБА, НФЛ, МЛБ).

А с марта 2022 Марк Линдквист активно помогает Украине бороться с российскими оккупантами. Он волонтерит по всей стране и регулярно летает в США, чтобы организовать благотворительные сборы. На одном из таких Марк спел "Ой у лузі червона калина". И у него получилось очень вдохновенно!

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В статье: война с россией
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