Ветеран ВВС США спел "Ой у лузі червона калина" во время благотворительного сбора - ВИДЕО
Как после такого не задонатить!
Марк Линдквист – известная личность в США. Он родился в Южной Корее, но был усыновлен американцами, когда ему еще и года не было. После учебы вступил в ряды армии США, воевал в составе военно-воздушных сил в Афганистане.
После завершения службы стал мотиватором. Выступал на крупнейших американских компаниях (McDonald's, Walmart, Starbucks, IBM) и на спортивных событиях (НБА, НФЛ, МЛБ).
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А с марта 2022 Марк Линдквист активно помогает Украине бороться с российскими оккупантами. Он волонтерит по всей стране и регулярно летает в США, чтобы организовать благотворительные сборы. На одном из таких Марк спел "Ой у лузі червона калина". И у него получилось очень вдохновенно!
THE WORLD’S BIGGEST DEFENSE INDUSTRY PROFESSIONALS STAND WITH #UKRAINE! 1700 U.S. Defense contractors showed their steadfast support for Ukraine as I led them in Oy U Luzi Chervona Kalyna inspired by #Boombox #UkraineRussiaWar #UkraineWillWin #NAFO #NAFOFellas #Fellas ???????? pic.twitter.com/sS3mDocPLF— Mark J. Lindquist (@MarkJLindquist) June 8, 2023
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