Украинский Leopard 2A6 атакует на Запорожском направлении. ВИДЕО

Украинские военные показали применение украинского танка Leopard 2A6 в Запорожском направлении. Видео опубликовали в социальных сетях.

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В одном из направлений украинские военные используют немецкие танки Leopard 2A6 — это одна из новейших модернизаций изделия Rheinmetall. На зафиксированных кадрах видно, как машина ведет огонь на ходу, а также выпускает дымовой занавес перед собой.

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Стоит отметить, что у Leopard 2A6 отличная стабилизация, поэтому вести огонь на низкой скорости не является проблемой для немецкой машины.